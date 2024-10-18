الحق احجز وحدتك الان.. طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل والشروط المطلوبة

ارتفعت معدلات البحث حول موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في مصر، حيث يتساءل الآلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ، بعد ما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد حجز وحدات جديدة حيث تشمل 70 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن المختلفة.

شقق الإسكان الاجتماعى 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن تفاصيل حجز شقق الاسكان، ويأتي ذلك بعدما اعلنت وزارة الاسكان عن البدء في تسجيل الطرح الجديد بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري 2024، ويستمر الحجز حتي 26 ديسمبر 2024، و تتراوح مساحات الشقق ضمن هذا الطرح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مما يجعلها ملائمة لاحتياجات الأسر المتنوعة. تضم الوحدة عادةً ثلاث غرف وصالة، بالإضافة إلى مطبخ وحمام، مما يضمن راحة الساكنين.

مساحات الوحدات السكنية

يمكنك التعرف علي مساحات الواحدات علي النحو التالي:ـ

مساحات مشروع جنة مصر تتراوح بين 100 الي 150 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة تتراوح بين 106 الي 133 متر .

مساحات مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر تتراوح بين 100 الي 150 متر.

مساحات مشروع دار مصر تتراوح بين 100 الي150 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر تتراوح بين 106 الي 118 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة تتراوح بين 106 الي 115 متر.

مساحات مشروع عمارات الحي السادس بمدينة بدر 90م2 متر.

مساحات مشروع روضة العبور بمدينة العبور تتراوح بين 101م2 الي 111 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق تتراوح بين 106 الي 130 متر .

مساحات مشروع دار مصر بمدينة العاشر من رمضان تتراوح بين 130 الي 140 متر.

مساحات مشروع دار مصر بمدينة السادات تتراوح بين 130 الي 150 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة بمساحات تتراوح بين 106 الي 115 متر.

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا تتراوح بين 106الي 118 متر .

مساحات مشروع سكن مصر بمدينة ناصر غرب أسيوط تتراوح بين 106 الي 130 متر .

الشروط المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لحجز شقق الإسكان، قامت الوزارة بوضعها في وقت مسبق وعلى الأفراد المتقدمين استيفائها، وتشمل التالي: