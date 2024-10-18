شروط وخطوات الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عن فتح باب القرض الحسن، موضحة أنّ من أهم شروط الحصول على القرض للعام المالي 2024/2025، أن يكون المتقدم من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وأكدت الوزارة أنّ القرض لا يتضمن أي فوائد أو مصروفات إدارية، و أنها تقدم ذلك في إطار جهودها لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مالي للعاملين.

قرض حسن من وزارة الأوقاف

وضحت الوزارة كيفية الحصول على القرض، حيث يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين، لتيسير اعمالهم المتوقفة على السيولة المادية، وحددت شروط الحصول على القرض سواء للعاملين في الوزارة أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد أن جرى رفع الحد الأقصى للمبلغ دون أي فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين من 10 إلى 15 ألف جنيه.

شروط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

يمكنك التقديم علي القرض، يجب عليك توافر هذة الشروط:

يجب ألا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد

يجب عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض

يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهرًا

يكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه

خطوات للحصول على القرض الحسن الحصول على استمارة القرض، من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة

إعداد بيان مفردات المرتب الخاص بالعامل معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.