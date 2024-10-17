حلقات من نار.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني وتردد القنوات الناقلة 2024

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يعتبر مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” الموسم الثاني واحدًا من أبرز المسلسلات التاريخية التي تلاقي اهتمامًا كبيرًا بين عشاق الدراما التركية، استطاع الجزء الأول من المسلسل جذب أعداد هائلة من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، محققًا نسب مشاهدة مرتفعة، حيث يتناول قصص شخصيات تاريخية مهمة في التاريخ الإسلامي، مع عودة عرض الجزء الثاني، يتساءل الكثير من المتابعين عن موعد عرضه والقنوات الناقلة له، في السطور التالية، نستعرض كل ما يتعلق بمسلسل “صلاح الدين الأيوبي” الموسم الثاني.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024

أما عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني، يبحث عشاق المسلسل عن مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة، يُعرض المسلسل كل يوم اثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، عبر قناة ATV التركية، ويُعرض باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024

تعرفنا معكم على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني، نصل الآن إلى تردد القنوات الناقلة للمسلسل، تقوم القناتان ATV التركية والفجر الجزائرية بعرض المسلسل وفقًا للمواعيد المذكورة أعلاه، يمكنكم ضبط القنوات على الترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ATV التركية:

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حقق مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” نسب مشاهدة مرتفعة في مصر والوطن العربي منذ عرض أول حلقاته، ويُعتبر من بين أهم الأعمال التاريخية المعروضة، مما جعله يحظى بإعجاب الكثير من محبي هذا النوع من المسلسلات.

خطوات تثبيت ترددات قناة الفجر وATV على جهازك

فبعد أن توصلنا إلى موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني وتردد القنوات الناقلة، نصل الآن إلى خطوات تثبيت ترددات قناة الفجر وATV على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك عر الخطوات التالية: