رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المقدمة لفئة واسعة من المواطنين في العراق حيث يسهم البرنامج في توفير مساعدات مالية لهم، ويتطلع العديد من المستفيدين إلى الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة لعام 2024، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي السطور التالية سنبين خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
توجد مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق اتباعها للاستفسار عن المعونة، وفيما يلي هذه الخطوات:
- توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- أدخل جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الدخول، ومن ثم يتم تحديد خيار الإعانة الاجتماعية.
- حدد الوجبة التالية وهي الوجبة السابعة، ثم اختر المحافظة التي تتواجد فيها.
- أدخل جميع المعلومات الخاصة بالفرد المتقدم ثم الضغط على زر البحث، لكي تستطيع الحصول على الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.
متطلبات القبول في دعم الرعاية الاجتماعية
لكي تستطيع الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب عليك التأكد من تلبية بعض الشروط الأساسية التي تشمل ما يلي:
- أن يكون الشخص المتقدم مواطنا عراقيا ويعيش بشكل مستمر داخل حدود العراق.
- يجب أن يكون المتقدم من المواطنين الذين لديهم دخل شهري منخفض.
- إذا كان الشخص المتقدم للحصول على الدعم رجلا ينبغي أن يكون عمره بين 18 و60 عاما، أما بالنسبة للفتيات المتقدمات يجب أن يتراوح أعمارهن بين 15 و55 عاما.
- عدم بقاء الفرد المتقدم في دور الرعاية أو الإيواء الموجودة في العراق.
- عدم الاشتراك والاستفادة من أي برامج دعم أخرى.
- إحضار جميع الأوراق والوثائق المطلوبة.