رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم المقدمة لفئة واسعة من المواطنين في العراق حيث يسهم البرنامج في توفير مساعدات مالية لهم، ويتطلع العديد من المستفيدين إلى الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة لعام 2024، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي السطور التالية سنبين خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

توجد مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق اتباعها للاستفسار عن المعونة، وفيما يلي هذه الخطوات:

توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل جميع المعلومات المتعلقة بتسجيل الدخول، ومن ثم يتم تحديد خيار الإعانة الاجتماعية.

حدد الوجبة التالية وهي الوجبة السابعة، ثم اختر المحافظة التي تتواجد فيها.

أدخل جميع المعلومات الخاصة بالفرد المتقدم ثم الضغط على زر البحث، لكي تستطيع الحصول على الكشوفات الخاصة بأسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

متطلبات القبول في دعم الرعاية الاجتماعية

لكي تستطيع الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب عليك التأكد من تلبية بعض الشروط الأساسية التي تشمل ما يلي: