هام وعاجل.. موعد صرف منحة الطلاب 2024/2025 بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq

يهتم عدد كبير من المواطنين بالاستعلام عن موعد صرف منحة الطلاب 2024/2025، والتي أقرتها وزارة المالية العراقية لمساعدة الطلبة في استكمال دراستهم وتسهيل العقبات أمامهم وتوفير دعم مالي لشراء مستلزمات الدراسة، وقد تأخر موعد صرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تقدم هذه المنحة من قبل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب المدارس والجامعات.

موعد صرف منحة الطلاب 2024/2025

وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي أكد رسميًا في بيان أن المنحة التي أطلقت بشروط معينة في شهري نيسان وأيار لها أثر رجعي، وأوضح أن القيمة الإجمالية لهذه المنحة بدأت من 171 مليار دينار عراقي مما أدى إلى تأخر المدفوعات التالية للطلاب، كما أشار إلى أنه سوف يتم قريبًا تحديد موعد الصرف، وذلك بعد تأمين التخصيص المالي من وزارة المالية العراقية.

خطوات التسجيل في منحة الطلاب في العراق 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل رابط يتيح التسجيل في المنحة، ويمكن التسجيل من خلال اتباع مجموعة من الخطوات المتتالية وهي كالأتي:

يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم يتم الضغط على الخانة الخاصة بمنحة الطلاب.

يجب كتابة كافة بيانات الطالب مع ضرورة ملء الاستمارة.

ويجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة كشهادة ميلاد الطالب وكذلك وبيان درجاته و صورة بطاقة التموين، وصورة شخصية بشرط أن تكون حديثة، و نسخة من البطاقة الخاصة بالأحوال المدنية، وكذلك خطة بحثية في حالة التقدم من أجل الحصول على منحة دراسية بالدراسات العليا.

ويجب التأكد من دقة البيانات التي تم إدخالها.

ومن ثم يتم الضغط على الزر الخاص بتقديم الطلب.

الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في منحة الطلاب 2024

يجب تقديم مجموعة من الأوراق لنجاح التسجيل في المنحة و بدون تقديمها احتمال يتم رفض التسجيل، وهذه الوثائق تتمثل في التالي: