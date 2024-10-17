بطولة الثأر.. موعد مباريات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري وموعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة 2024

موعد مباريات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري وموعد المباراة النهائية والقنوات الناقلة، حيث تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024، يشارك الأهلي كبطل للدوري المصري، بينما يشارك الزمالك بعد حصوله على الكارت الذهبي، وبيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر، وسيراميكا بعد فوزه بكأس الرابطة.

موعد مباريات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري

أما عن موعد مباريات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، فإنه ستقام التدريبات الرسمية للفرق المشاركة في البطولة بالإمارات يوم 19 أكتوبر، استعداداً لمباريات نصف النهائي، كما ستجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، بينما ستكون التدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر تحضيراً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، وجائت مواعيد المباريات الأحد 20 أكتوبر:

الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

موعد المباراة النهائية كأس السوبر المصري

يلتقي الفائزان يوم الخميس 24 أكتوبر في النهائي على ستاد محمد بن زايد الساعة 8 مساءً.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقام على استاد آل نهيان في تمام الساعة 4:05 مساءً يوم الخميس 24 أكتوبر.

موعد سفر الفريقين إلى الإمارات

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي يوم 17 أكتوبر موعدًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في البطولة، وتابع الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي، الترتيبات المتعلقة بالسفر، والاطمئنان على الانتقالات وملاعب التدريب لضمان أجواء ملائمة للجهاز الفني واللاعبين. قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الفريق إلى الإمارات في 17 أكتوبر، استعدادًا للبطولة، يذكر أن الزمالك قد توج مؤخرًا بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة أقيمت في السعودية. يسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب السوبر المصري الذي حققه في النسخة السابقة، بينما يأمل بيراميدز في الفوز بلقب السوبر الأول، وسيراميكا في تحقيق لقبهم الأول أيضًا، في حين يرغب الزمالك في التتويج باللقب الخامس بعد فوزه بأربعة ألقاب سابقة.

القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري

فمن المقرر أن يتم إذاعة مباريات كأس السوبر المصري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الرياضية وذلك عبر شاة قناتها أون تايم سبورت الرياضية 1، وتسعي القناة لعرض تغطية كبيرة لجميع مباريات البطولة مع مجموعة من المحللين الكبار.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

فبعد أن تعرفتم على مواعيد مباريات السوبر المصري والقنوات الناقلة للسوبر المصري، ننتقل الآن إلى تشكيل الزمالك المتوقع لمباراته أمام فريق بيراميدز وجاء التشكيل كمل يلي: