الكرتون العالمي TOM and Jerry.. تردد قناة CN بالعربية لمتابعة مشاكسات القط والفأر الحلقات الجديدة

يبحث عشاق كرتون توم وجيري عن تردد قناة CN بالعربية عبر الأقمار الصناعية، وذلك لمتابعة الكرتون المفضل لجميع الأجيال والكبار والصغار أيضا وهو كرتون توم وجيري، فقد أعلنت القناة عن ضم الحلقات الجديدة من كرتون Tom and Jerry إلى قائمة البرامج التي تعرضها القناة بشكل يومي وذلك لامتاع المتابعين من كافة دول الوطن العربي.

تردد قناة CN بالعربية

يمكن ضبط واستقبال تردد قناة كرتون نتورك المعروفة باسم قناة كرتونيتو أو سي إن بالعربية من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية التي تغطي مساحة كبيرة من الوطن العربي بجودة فائقة في الدقة والصوت والصورة لامتاع المتابعين من عشاق الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة:

تردد القناة: 12226.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد عرض كرتون tom and Jerry

تعرض قناة كرتون نتورك الحلقات الأحدث من ذلك الكرتون المضحك يوميا في مواعيد ثابتة، حيث يتم عرض مجموعة من الحلقات المتتالية في الساعة الرابعة عصراً، ثم يتم عرض مجموعة أخرى في تمام الساعة العاشرة مساءً بدون فواصل إعلانية طويلة ومزعجة.

حلقات كرتون توم وجيري الجديدة

تضم الحلقات الجديدة من الكرتون مغامرات مضحكة ومشاكسات ومطاردات مستمرة بين القط الغبي والفأر الذكي، وفيما يلي نوضح أسماء أجدد الحلقات من الكرتون: