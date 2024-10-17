متاح من هنا .. التسجيل في باك حر 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية المغربية men.gov.ma

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن فتح باب التسجيل في باك حر 2025 حيث سيتمكن الراغبون في اجتياز اختبارات البكالوريا من التسجيل بدءا من نوفمبر 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام كما يتيح هذا النظام للطلاب فرصة الحصول على شهادة البكالوريا دون الحاجة للالتزام بالمسار التعليمي التقليدي، سنتناول في هذا المقال خطوات التسجيل.

التسجيل في باك حر 2025

يمكنك التقديم إلكترونيا لاختبارات البكالوريا الحرة باتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

قم بتسجيل الدخول إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد.

يجب إدخال البيانات المطلوبة بدقة في نموذج التسجيل.

يجب تأكد من إرفاق الوثائق اللازمة مثل بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية حديثة.

بعد مراجعة البيانات المدخلة، اضغط على زر تأكيد التسجيل.

سوف تتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول أو عبر بريدك الإلكتروني تؤكد نجاح عملية التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل في باك حر 2025

وضعت وزارة التربية الوطنية المغربية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للتسجيل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية المغربية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما.

عدم حصول المتقدم على أي من شهادات البكالوريا في وقت سابق وفي نفس التخصص أيضا.

يجب أن يكون قد مر عامان على الأقل منذ آخر تسجيل للمتقدم في النظام التعليمي.

يمكن للمرشح التسجيل بسهولة بعد تحقيق أكثر من ثلاث مرات بشكل متتابع.

يجب الالتزام بحضور جميع امتحانات التربية الرياضية في الأوقات المحددة لها.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في باك حر 2025

لإتمام عملية التسجيل، يجب على المتقدمين تقديم بعض المستندات الأساسية، ومن أبرزها: