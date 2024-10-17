here .. رابط نتائج تسجيلات التحضيري 2024-2025 الجزائر عبر موقع فضاء الأولياء awlyaa.education.dz

يعتبر الاختبار التحضيري من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب، ومنذ البدء في التسجيل يتساءل الجميع عن رابط نتائج تسجيلات التحضيري 2024-2025 الجزائر، و قد تم الرد من قبل وزارة التربية الوطنية على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على النتيجة، كما أشارت بأن هناك بعض الشروط الاساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب، سوف نتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نتائج تسجيلات التحضيري 2024-2025 الجزائر

سجل العديد من الطلاب في الاختبار، ومن وقتها يتم التساؤل بشكل متكرر على الطريقة الاستعلام، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية بأنه يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية.

يجب اضغط على الرابط الرسمي الخاص بفضاء أولياء الأمور.

ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بالحساب التابع لولي الأمر وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق لتأكيد الدخول على الحساب.

بعد الدخول يتم الضغط على خيار “نتائج تسجيلات التحضيري” لكي يتم الاطلاع على البيانات المطلوبة وعرض النتيجة الخاصة بالتسجيل.

شروط التسجيل في الاختبار التحضيري 2024

يمكنك التعرف على أهم الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة الطلاب للموافقة على الانضمام في الاختبار، وتتلخص الشروط في الآتي: