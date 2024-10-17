here .. رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 عبر وزارة الشؤون الليبية mch.gate.mosa.ly

اعلنت الحكومة الليبية عن رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024، حيث تم توفير هذه المنحة ليتم مساعدة المواطنين والأسر الليبية على تجاوز الكثير من الأمور منها زيادة غلاء الأسعار والأزمات الاقتصادية الصعبة، وهذه المنحة تكون عبارة عن دعم مادي يقدم لهذه الأسر، حيث يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة حتى يتم قبول المواطنين بها، ونتعرف على كل هذا خلال المقال التالي.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

قامت الحكومة بتوضيح طريقة الاستعلام حتى يتمكن الجميع الحصول على القيمة المالية المقدمة عبر اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الليبية.

يتم كتابة الرقم الوطني ورقم الهاتف.

ثم تقوم بالضغط على خيار مواطن الموجود في القائمة الرئيسية.

ثم النقر على منحة الزوجة و الابناء.

يجب النقر على كلمة الاستعلام.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

أوضحت الوزراة أن يتم توافر عدد من الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول علي المنحة، وهي على النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية الليبية.

يجب أن تكون المتقدمة تقيم بشكل مستمر في داخل ليبيا.

يجب أن لا يكون عمر المتقدمة يقل عن 18 عام.

يجب أن تكون المتقدمة لا يوجد لديها عائل أو زوج.

يجب أن تقوم المتقدمة بالتسجيل بشكل إلكتروني فقط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة الزوجة والأبناء 2024

تعمل الحكومة الليبية على تحديد كافة الأوراق والمستندات الرسمية للتقديم في المنحة، لهذا سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي فيما يلي: