“30 ألف ريال سعودي”.. شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعي بدون كفيل من بنك التمنية الإجتماعية 1446هـ.. ورابط التقديم

نالت شروط التقديم على قرض الضمان الاجتماعي في السعودية اهتمام الكثيرين هذه الآونة، وذلك بالتزامن مع قيام بنك التنمية الاجتماعية بإتاحة الفرصة لسحب القروض بقيمة 30 ألف ريال، ولكنه حدد ذلك الأمر بمجموعة من الشروط والضوابط التي يتعين على المستفيدين مراعاتها، كما أن تلك العملية تتم وفق مجموعة من الإجراءات التي سيتم الإشارة إليها في السطور التالية.

رابط التقديم على قرض الضمان الإجتماعي بدون كفيل

الآن يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية التقديم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى كفيل بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص “ببنك التنمية الاجتماعية“.

من القائمة الرئيسية يتم اختيار قسم الخدمات الرقمية.

إدخال جميع البيانات اللازمة في استمارة الطلب.

كتابة البيانات الشخصية بدقة وتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بدخل المتقدم.

بعد ذلك يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

رفع جميع الوثائق المطلوبة ومن ثم تأكيد الطلب من خلال الضغط على أيقونة التقديم.

شروط الحصول على قرض بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية لائحة الشروط المقرر تحققها لدى المتقدمين للحصول على قرض الضمان الاجتماعي بقيمة 30 ألف ريال سعودي، وجاءت هذه الشروط كالآتي: