أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي.. وشروط الإستفادة من الدعم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وجاء ذلك في ضوء الجهود المبذولة أجل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تشمل هذه الوجبة توزيع المساعدات المالية على جميع المستحقين في قوائم الرعاية الاجتماعية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، كما دعت الوزارة جميع المتقدمين إلى مراجعة الإعلانات الرسمية من أجل التحقق من إدراج أسمائهم مع المستحقين للدعم ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة لاستلامه.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة، من خلال الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل منصة مظلتي الرقمية، ويمكن أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

التوجه إلى قسم الإستعلام عن أسماء المشمولين بدعم الرعاية الإجتماعية.

من قائمة المحافظات يتم اختيار اسم المحافظة التي تقيم بها المتقدم.

ادخال رقم الوجبة الحالية وهي الوجبة السابعة.

إرفاق المعلومات الشخصية المطلوبة من أجل التأكد من ظهور النتائج.

النقر على أيقونة الإستعلام أجل عرض جميع الكشوفات التي تحتوي على أسماء المشمولين ومن ثم تحميلها والبحث فيها.

شروط الإستفادة من دعم الرعاية الإجتماعية

يمكن الحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية بعد توافر مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قد تتمثل في:

يتطلب امتلاك الجنسية العراقية والإقامة بشكل مستمر داخل الأراضي العراقية.

لا يمتلك المتقدم أي وظيفة في الجهات الحكومية.

أن يتراوح العمر للذكور ما بين 18-60 عام، بينما للإناث يجب أن تتراوح أعمار المتقدمات ما بين 18 إلى 60 عام.

أسرة المتقدم لابد أن تتكون من أربعة أفراد فقط، من أجل ضمان توجيه الدعم للأسرة الأكثر احتياجًا.

يشترط تصنيف المتقدم ضمن فئة الأشخاص محدودي الدخل، أي أنه لا يملك أي مصدر دخل آخر.

الفئات المستفيدة من الرعاية الإجتماعية بالعراق

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هم الفئات الأكثر احتياجًا في الدولة، ومن بينهم ما يلي: