“مش هيرجع تاني”.. 5 حيل طبيعية للتخلص من النمل فى المنزل بدون مبيدات حشرية.. أبرزها الخل والقرفة

يعتبر انتشار النمل في المنزل من أكثر المشاكل الشائعة التي تزعج الجميع خاصة في فصل الصيف، حيث يكثر انتشار النمل في المنزل نتيجة لوجود بقايا الطعام أو وجود السكر أو العسل على الأرض أو في الأركان، كما أنه قد يتواجد دون أسباب منطقية؛ مما يثير غضب البعض ويجعلهم يبحثون عن طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات بشكل آمن، بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التي تضر الصحة، وهذا ما سنتطرق له في السطور القادمة.

طرق طبيعية للتخلص من النمل

يمكن التخلص من النمل في المنزل بطرق طبيعية وبسيطة، على رأسها استخدام الخل الأبيض:

الخل الأبيض

حيث يعد الخل الأبيض من أكثر أنواع المبيدات الحشرية الطبيعية الفتاكة، ويمكن من خلال إضافة القليل منه إلى الماء ورشه في أركان البيت التخلص من النمل بشكل سريع، حيث يختنق النمل من رائحته النفاذ ويغادر المكان على الفور، لذلك بمجرد رش هذا الخليط في كل الشقوق والنوافذ العتبات والزوايا سيتم التخلص منه بشكل نهائي.

استخدام الفواكه الحمضية

تساعد الفواكه الحمضية بكل أنواعها في قتل النمل المتواجد في البيت، من هذه الفواكه الليمون والبرتقال، حيث يمكن الاحتفاظ بقشورها ووضعها في مداخل الأبواب والزوايا، الأمر الذي يترتب عليه طرد النمل والحشرات على الفور.

التخلص من النمل باستخدام القرفة

تعرف القرفة بأنها واحدة من الأعشاب التي تحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في قتل النمل والتخلص منه، وذلك من خلال طحن القرفة ووضعها في مداخل المنزل وأماكن تواجد النمل حتى يتم التخلص منه، نظرًا لرائحتها القوية التي لا يتحملها النمل، كما أنه يمكن إعداد الكرات المحشية بالقرفة ووضعها في أماكن انتشار النمل.

التخلص من النمل باستخدام التوابل

يمكن الاعتماد على الملح والفلفل الأسود في التخلص نهائيا من النمل، وذلك من خلال يتم رش الملح في جميع أنحاء البيت، فهو يعد من المواد التي تشكل خطر كبير على النمل، ويساهم في إبعاده وطرده من البيت بشكل سريع، ومن الممكن أيضًا استخدام محلول الملح ورشه في أركان الغرف للتخلص من النمل على الفور.

الفلفل الأسود

يعد الفلفل الأسود أيضًا من الروائح المزعجة للنمل، لذلك فإن نشره في أرجاء المنزل قد يسبب له اختناق كبير ويدفعه للخروج منه، ومن الممكن رشه كنوع من أنواع المبيدات الحشرية.