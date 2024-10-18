“أسرع كيكة هتعمليها”.. طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز بدون فرن وهتطلع هشة وعالية جداً

تعتبر كيكة الحلة على البوتاجاز واحدة من أسهل الكيكات التي يمكن اعدادها في وقت قصير، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، كما أنها تتميز بقوامها الهش ومذاقها الرائع، هذا بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الهامة في مكوناتها من البيض، والحليب، والزبدة وغيرها، لذلك يمكن اعتمادها على وجبة الفطور، أو تقديمها كسناكس خفيف بين الوجبات.

طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز

لتحضير كيكة الحلة على البوتجاز يتعين تحضير مكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق.

كيس كيك شيف.

كوب من السكر.

رشة ملح.

إحضار ثلث كوب من الزيت.

3 حبات من البيض.

كوب من الحليب.

كيس فانيليا.

خطوات تحضير كيكة الحلة على البوتاجاز

بعد تجهيز كل المكونات السابق ذكرها في طريقة عمل كيكة الحلة على البوتاجاز يتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

مزج كل المكونات في الخلاط الكهربائي، من البيض والفانيليا والسكر والحليب والزيت. في وعاء آخر يتم مزج الدقيق مع البيكنج بودر بعد نخله جيدًا. إضافة المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ثم العمل على مزجهم جيدًا. وضع الخليط في حلة مدهونة جيدًا بالزبدة. نقوم بضبط درجة حرارة البوتجاز على درجة حرارة هادئة للغاية. يتم وضع الحلة عليه لمدة 40 دقيقة مع مراعاة تغطيتها جيدًا حتى تنضج. من الممكن التأكد من نضجها بواسطة عصا الشيش طاووق. بعد نضجها يتم تركها حتى تبرد ثم تقطيعها وتقديمها بجانب المشروب المفضل، أو وتزيينها وتقديمها في المناسبات.

نصائح هامة عند إعداد كيكة الحلة

يمكن الاعتماد على عدد من التركات والأمور الهامة حتى تكون كيكة الحلة هشة ولذيذة، من هذه الأمور ما يلي: