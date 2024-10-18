حياتك هتتغير للأفضل.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 متضيعيش فرصة عمرك

أعلنت الحكومة الجزائرية عن طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وتعد هذه المنحة من البرامج المهمة التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتهدف إلى دعم النساء الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت، بينما تصرف المنحة شهريًا بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويمكن للمعنيات التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازمة للتقديم فتابعوا معنا السطور التالية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول المنحة.

ماهي الوثائق اللازمة أثناء التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

عند الرغبة في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل، يجب على المتقدمة تقديم المستندات التالية:

أولا صورتان شخصيتان حديثتان.

ثانيا نسخة من بطاقة الشفاء.

ثالثا صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

رابعا صك بريدي.

خامسا صورتان من شهادة الميلاد.

سادسا شهادة عائلية للنساء المتزوجات.

سابعا وثيقة تثبت عدم الانخراط في العمل.

ثامنا شهادة وفاة الزوج للأرامل أو وثيقة الطلاق.

وأخيراً شهادة الإقامة.

ماهي طريقة التسجيل في المنحة بالجزائر من خلال الوكالة الوطنية 2024؟

تعد منحة المرأة الماكثة في المنزل مبادرة قيمة تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم النساء المحتاجين الذين لا يمتلكن وظيفة أو دخل ثابت، وتهدف هذه المنحة إلى تمكينهم مالياً ومساعدتهم في مواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة، كما تعكس هذه الخطوة اهتمام الدولة بتحسين وضع هذه الفئة من النساء، وقد أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتقديم طلبات المنحة لعام 2024، للتسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط علي الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر. بعد إدخال المعلومات اللازمة، يجب الضغط على زر تسجيل الدخول. اختيار خيار منحة البطالة من الصفحة الرئيسية. تحديد الولاية التي تقيم فيها المتقدمة. ملء استمارة التقديم بالبيانات اللازمة بدقة. رفع المستندات المطلوبة ثم الضغط على زر إرسال.

أهم المتطلبات المطلوبة لكي تستحق المنحة المرأة في الجزائر ٢٠٢٤

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط اللازمة لاستحقاق منحة المرأة الماكثة في المنزل، وهي كالتالي: