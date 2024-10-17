here.. رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024/2025 عبر موقع الهجرة الرسمي dvprogram.state.gov

استقبل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025 العديد من طلبات التقديم خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع فتح أبواب التسجيل ومع بداية العد التنازلي على موعد نهاية التسجيل، ويعد يانصيب الهجرة العشوائية له أهمية كبيرة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، لأن أمريكا بالنسبة للكثير من الناس هي الحلم الذي يراودهم وهذا هو السبب وراء قيام هذه المجموعة بالتقدم بطلب للهجرة.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025

أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية خدمة التسجيل بطريقة إلكترونية لتسهل على الراغبين في التقديم وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، اتباع الخطوات التالية: