here.. رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024/2025 عبر موقع الهجرة الرسمي dvprogram.state.gov

استقبل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025 العديد من طلبات التقديم خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع فتح أبواب التسجيل ومع بداية العد التنازلي على موعد نهاية التسجيل، ويعد يانصيب الهجرة العشوائية له أهمية كبيرة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، لأن أمريكا بالنسبة للكثير من الناس هي الحلم الذي يراودهم وهذا هو السبب وراء قيام هذه المجموعة بالتقدم بطلب للهجرة.
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025
أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية خدمة التسجيل بطريقة إلكترونية لتسهل على الراغبين في التقديم وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، اتباع الخطوات التالية:
- يجب الانتقال إلى صفحة التقديم الرسمية.
- يجب إدخال البيانات البيانات المطلوبة.
- يجب الضغط على زر تأكيد وارسال البيانات.
- يجب انتظار الرد من قبل الجهات المسؤولة.
- ثم ينتقل المتقدم لاستكمال الخطوات، ومن أهمها تأكيد البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية للمتقدم.
- و يقوم بتقديم طلب للحصول على تأشيرة الهجرة.
- يجب تجهيز كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدم.
- وفي النهاية يتم تحديد موعد للمقابلة.
- لابد من اجتياز المقابلة والإجابة عن كافة الأسئلة بطريقة صحيحة.
- ينتظر المتقدم نتيجة المقابلة لمتابعة باقي الإجراءات.
شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025
اتباع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية، فقد جاءت على النحو التالي:
- لابد أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالهجرة، وهم الكويت، مصر، المغرب، البحرين، الأردن، لبنان، العراق، قطر، السعودية، وسوريا.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تعادل التعليم الثانوي الأمريكي.
- يجب أن يتم التسجيل الإلكتروني في برنامج (DV)
- لم يتم تحديد سن معين للتقديم في اللوتري الأمريكي
- يجب أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة ونفسية جيدة
- لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.