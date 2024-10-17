حلق بأطفالك مع أجدد الأغاني.. تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار المتاحة سلي أطفالك 2024

يمكنك الآن تثبيت تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار، حيث تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، وترددها من أكثر ما يبحث عنه الآباء نظرًا لما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية على مدار اليوم، مما يجعلها محط اهتمام الأطفال، استطاعت القناة جذب إعجاب العديد من الأطفال وأولياء الأمور في الوطن العربي، مما زاد من رغبة الكثيرين في ضبط ترددها على أجهزة التلفاز للاستفادة من محتواها.
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
تعمل قناة طيور الجنة على تحديث ترددها باستمرار لضمان تقديم محتوى عالي الجودة ومواكبة التحديات التي تواجهها القنوات الأخرى. يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:
- التردد: 11430
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- تصحيح الخطأ: ¾
- الجودة: HD
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
حرصت قناة طيور الجنة على إتاحة محتواها عبر القمر الصناعي عرب سات، مما يُتيح للمشاهدين متابعة برامجها بسهولة. تُعد القناة واحدة من أبرز القنوات المجانية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى مفيدًا وممتعًا يقضي الأطفال أوقاتهم في متابعته. لضبط القناة عبر عرب سات، يمكن استخدام البيانات التالية:
- التردد: 12425
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
مميزات قناة طيور الجنة للأطفال
تعرفنا معا على تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار، ثم نسلط الآن الضوء على ما تتمتع قناة طيور الجنة بعدة مزايا تجعلها مفضلة لدى الأطفال، مما يُميزها عن غيرها من القنوات المخصصة لمحتوى الأطفال، ومن أبرز مميزاتها:
- تستهدف القناة الأطفال من مختلف الأعمار، مما يجعلها مناسبة لشريحة واسعة.
- تقدم برامج تجمع بين التعليم والترفيه، مما يجذب انتباه الأطفال ويحفز حواسهم.
- تُساهم في تعليم الأطفال الأناشيد التي تركز على القيم الإسلامية والمبادئ التعليمية.
- تحتوي برامجها على ألعاب وأنشطة مثل الرسم والتلوين، مما يساعد الأطفال على تطوير مهارات جديدة.
- تدعم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة في تعلم الحروف والأرقام من خلال ترديد الأغاني.