موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024.. تعرف على مواقيت الصلاة الجديدة

تبقت أيام قليلة على بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، والذي يتضمن تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة أي ما يعادل 60 دقيقة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها يهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة، مما يعود بالنفع على صحة الإنسان وحياته الاجتماعية من جهة، وعلى الاقتصاد المصري من جهة أخرى.

متى يبدأ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي عام 2024 رسميا عند الساعة 12:00 منتصف الليل من يوم 31 من الشهر الجاري والذي يوافق يوم الخميس، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري الذي ينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة في هذا التاريخ من كل عام.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يهدف إلى تعزيز الاستفادة من ضوء النهار، مما يسهم في تقليل استخدام مصادر الطاقة المتنوعة وخفض استهلاك الكهرباء.

يقرب ساعات الذروة من ساعات النوم، مما يسهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء.

يؤدي ذلك إلى امتداد ساعات النهار بعد انتهاء ساعات العمل، مما يزيد من متاح الوقت للنشاطات الخارجية والاجتماعية.

يكون أكثر توافقا مع الدورة البيولوجية للإنسان، حيث يميل الإنسان بشكل طبيعي إلى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا خلال فصل الشتاء.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي بعد تغيير الساعة

فيما يلي مواعيد الصلاة بالتوقيت “الشتوي” الجديد بعد تعديل التوقيت اعتبارا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2024 حيث سيتم تعديل مواعيد الصلاة بتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة كالتالي:

موعد أذان الفجر بالتوقيت الجديد الشتوي:

سيكون ذلك في تمام الساعة 4:41 صباحا وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد أذان الظهر بالتوقيت الجديد الشتوي:

سيكون ذلك في تمام الساعة 11:39 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد أذان العصر بالتوقيت الجديد الشتوي:

ستكون في الساعة 2:45 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد أذان المغرب بالتوقيت الجديد الشتوي:

يكون أذان المغرب في الساعة 5:08 مساء بتوقيت القاهرة المحلي.

موعد أذان العشاء بالتوقيت الجديد الشتوي:

يكون وقت أذان العشاء في الساعة 6:26 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.