“الأسعار لحظة بلحظة”.. سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوتًا بناءً على عيار الذهب، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 245.41 ريال سعودي، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 286.31 ريال سعودي، كما يسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 299.94 ريال سعودي، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 327.21 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

تتنوع أسعار الذهب في السعودية بناءً على نوع الجنيه أو التولة. يبلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 حوالي 2,290.48 ريال سعودي، في حين يصل سعر جنيه الذهب عيار 22 إلى 2,399.52 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر 10 تولة (116.6 جرام) من الذهب، فهو يبلغ 38,152.69 ريال سعودي.