“الأسعار لحظة بلحظة”.. سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
“الأسعار لحظة بلحظة”.. سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024
سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

تعتبر أسعار الذهب من العوامل الاقتصادية المهمة التي تهم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تعكس حالة السوق المحلية والعالمية. في 18 أكتوبر 2024، شهدت أسعار الذهب في السعودية تغيرات ملحوظة، مما يثير اهتمام العديد من المتابعين، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، ويمثل استثمارًا جذابًا للكثيرين. في هذه المقالة، سنستعرض سعر الذهب في السعودية لهذا اليوم، ونحلل العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، بالإضافة إلى تأثيرها على السوق المحلية.

سعر الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوتًا بناءً على عيار الذهب، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 245.41 ريال سعودي، بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 286.31 ريال سعودي، كما يسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 299.94 ريال سعودي، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 327.21 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

تتنوع أسعار الذهب في السعودية بناءً على نوع الجنيه أو التولة. يبلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 حوالي 2,290.48 ريال سعودي، في حين يصل سعر جنيه الذهب عيار 22 إلى 2,399.52 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر 10 تولة (116.6 جرام) من الذهب، فهو يبلغ 38,152.69 ريال سعودي.

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ahmedalaaa

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