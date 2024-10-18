السعر مفاجاة.. اليكم سعر الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 وسعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي

يُعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية التي يهتم بها الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في الكويت. يزداد الطلب على الذهب كوسيلة لحماية الثروات وتأكيد القيم في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. في هذا الإطار، سنستعرض في مقالتنا سعر الذهب في الكويت اليوم، الجمعة 18 أكتوبر 2024، متناولين العوامل المؤثرة على تغيراته، سواء كانت محلية أو عالمية. كما سنتطرق إلى مدى تأثير تلك الأسعار على سوق المجوهرات والمستهلكين في الكويت، مما يساعد على فهم الاتجاهات الحالية والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

سعر الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024

سنتعرف في الفقرة التالية على سعر الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 وهي كما يلي :

سعر الذهب من عيار 24 يبلغ 26.014 دينار كويتي (ما يعادل 85.014 دولار أمريكي).

سعر الذهب من عيار 22 يُسجل حوالي 23.869 دينار كويتي (ما يعادل 78.002 دولار أمريكي).

سعر الذهب من عيار 21، الأكثر شيوعًا، يبلغ 22.785 دينار كويتي (ما يعادل 74.462 دولار أمريكي).

سعر الذهب من عيار 18 يصل إلى 19.53 دينار كويتي (ما يعادل 63.824 دولار أمريكي).

الأونصة الواحدة من الذهب تُقدر بـ 809.133 دينار كويتي (ما يعادل 2644.225 دولار أمريكي).

سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الامريكي اليوم

يستمر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي في الاستقرار عند مستوى 0.31 دينار كويتي لكل دولار، هذا الفرق الواضح بين قيمة العملتين يبرز مكانة الدينار الكويتي كواحدة من أقوى العملات العالمية، مما يعزز قوته الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.