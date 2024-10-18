“خراب مستعجل“ ارتفاع جديد في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 2024/10/18 وفقا لقرار لجنة التسعير

يهتم العديد من أصحاب السيارات بالبحث عن اسعار البنزين اليوم، حيث يقلق الجميع بشأن تقلب أسعار البنزين في الفترات الاخيره بعد أن تم زيادة أسعار الغاز المنزلي والتجاري بنسبة تصل الي 50% ، و يهتم الجميع بمعرفة موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم التي تحدد أسعار جميع المواد البترولية الجديدة ، والجدير بالذكر أن ارتفاع الاسعار يؤثر سلبياً علي ارتفاع تكاليف المواصلات العامة والنقل العام ، كما تؤدي الي ارتفاع تكاليف عملية الري الزراعي لان السولار يستخدم في تشغيل الآلات الزراعية المستخدمة في الري الزراعي.

اسعار البنزين اليوم

ووفقًا للتقارير الإعلامية، لم تحدث أي تقلبات في الأسعار مؤخرًا، واستقرت عند المستويات التي تم تحديدها بعد الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي: وفيما يلي أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي حتى الآن:

سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95: 17.00 جنيه.

سعر لتر السولار: 13.50 جنيه.

سعر الكيروسين: 13.50 جنيه.

سعر طن المازوت: 9500 جنيه.

أسعار أسطوانة الغاز اليوم

اسطوانة الغاز من النوع المنزلي وصلت إلى سعر 150 جنيه مصري.

اسطوانة الغاز من النوع التجاري فهي بسعر 200 جنيه مصري.

سعر اسطوانات الغاز الصب فهي بسعر 12000 جنيه مصري.

سعر طن المازوت الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء فهو بسعر 6500 جنيه مصري.

موعد لجنة التسعير التلقائي القادمة