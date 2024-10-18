استعلم من هنا عن اهم الشروط وطريقة التسجيل للاستعلام عن اسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن رابط للتحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 تعد هذه المبادرة من قبل الحكومة العراقية هامة لمساندة نحو 250,000 شخص من ذوي الدخل المحدود، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوطات عليهم للحصول على هذا الدعم، يجب تحقيق الشروط والمعايير المحددة، وسنلقي الضوء على ذلك في الفقرات القادمة.

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمكانية الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول الي منصة مظلتي.

ثانيا: اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة.

رابعًا: اختر الاستفسار عن دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

خامسًا: ستظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص الذين يستفيدون من دعم الرعاية الاجتماعية.

تظهر المتطلبات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: