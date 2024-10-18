عاجل.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار البنزين والسولار اليوم، تم في الساعات الأخيرة تداول بعض الأنباء عن زيادة أسعار البنزين الأمر الذي اثاره جهة سير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حقيقة هذا خبر وعام ارتفاع اسعار البنزين، الأمر الذي ردت عليه الشعبة العامة للمواد البترولية هل بالفعل شهدت المحروقات البترولية زيادة أخرى بعد زيادتها الأخيرة في 25 يوليو 2024 أو تستمر أسعار البنزين والسولار اليوم كما هي وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

قد خرج حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار المحروقات من البنزين والسولار غير حقيقية، ليتفاجأ المواطنين في صباح يوم الجمعة بحقيقة الأخبار المتداولة بزيادة أسعار البنزين والسولار من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وذلك لمحاولة مواجهة الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية و تكاليفها الإنتاجية و الاستيرادية المرتفعة .

هل سترتفع أسعار البنزين والسولار مرة اخرى

تشهد الأسواق المصرية استقرارا في أسعار المواد البترولية بشكل محفوظ وذلك بعد آخر زيادة قامت لجنة التسعير باقرارها في أسعار البنزين وذلك في 25 من مايو 2024 لتكون الزيادة الأخيرة في 18 أكتوبر هي الثالثة خلال العام الجاري.

مع العلم ان لجنة تسعير المواد البترولية في مصر تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة اشهر من اجل تحديث أسعار المواد البترولية وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة وهي بعد ستة أشهر مع المرجح زيادة أسعار المواد البترولية وذلك في إطار الخطة الحكومية برفع الدعم التدريجي عن المحروقات وذلك حتى نهاية عام 2025 لذلك من المتوقع زيادة أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة الزيادة السابقة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

تم تتغير أسعار البنزين والسولار اليوم بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وقد جاءت الأسعار كالتالي: