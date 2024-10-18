استعلم عن تردد قناة طيور الجنة للاطفال بجودة عالية جدا مع ابرز المميزات التي تقدمها القناة للاطفال

قناة طيور الجنة بيبي هي قناة عريقة ومعروفة جداً في مجال محتوى الأطفال، وقد حققت نجاحاً ملحوظاً منذ انطلاقها. تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تثقيف الأطفال وتعزيز ذكائهم بطرق مميزة وجذابة في الآونة الأخيرة، أصبح الآباء والأمهات أكثر اهتمامًا بضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي، بعد تعديل التردد القديم لضمان تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال سوف نقدم التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات في الفقرات التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تم تدشين قناة طيور الجنة الفضائية في عام 2008، ومنذ ذلك الحين حققت نجاحاً ملحوظاً على الرغم من وجود العديد من القنوات الأخرى تتخصص القناة في عرض محتوى مميز من الأغاني والأناشيد الدينية، مما يساعد الأمهات على تعزيز الصفات الإيجابية لدى أطفالهن، فضلاً عن تطوير مهاراتهم العقلية والفكرية لذا، تركز القناة على اختيار كل ما تقدمه ليكون محتوى ذو مغزى وذو فائدة للأطفال، بالإضافة إلى أنها تتميز بأسلوب عرض سهل ومبسط.

تردد طيور الجنة على النايل سات

سنقوم بطرح أحدث تردد لقناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد يكون: 11274.

بينما الاستقطاب يكون: عمودي.

أما بالنسبة لمعدل الترميز: 27500.

ويأتي معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكنك متابعة جميع برامح القناة عبر التردد المخصص لها على القمر الصناعي عرب سات، وتفاصيل ذلك هي كما يلي:

التردد: 11310.

أما بالنسبة للاستقطاب: عمودي.

ومعدل الترميز يكون: 27500.

ويأتي معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة للأطفال

استعرضنا سويًا تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، والآن نوجه اهتمامنا إلى المميزات العديدة التي تجعل قناة طيور الجنة مفضلة لدى الأطفال، والتي تميزها عن باقي قنوات المحتوى الموجه للأطفال، ومن أبرز هذه المميزات: