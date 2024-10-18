استعلم من هنا عن تردد قناوات الاطفال بجودة HD ومتعي اطفالك مع مختلف القنوات والبرامج مختلفة المحتوى والاغاني الامنة والممتعة للاطفال

يبحث العديد من اولياء الامور عن تردد قناوات الاطفال بشكل كبير عبر المتصفح الالكتروني في مختلف المواقع؛ عبر هذا المقال من موقعكم البديل سنستعرض لكم اغلب الترددات التي يتم البحث عنها في الانترنت من قبل اولاء الامور مثل تردد قناة وناسة كيدز ؛طيو الجنة ؛كراميش كيدز ؛سبيستون ؛ mbc 3 وغيرها من القناوات الممتعة التعليمية للاطفال تابعوا هذا المقال

تردد قناوات الاطفال

هناك الكثير من قناوات الاطفال لممتعة والتعليمية ايضا التي يامن لها الاباء والامهات بشكل كبير لاطفالهم لعلمهم بالمحتوى الذي يتم تقديمة عبر هذة القناة من هذه القناوات هي وناسة كيدز وسبيستون و طيور الجنة وغيرها من قناوات سيتم عرضها عبر هذة الفقرة :

تردد قناة وناسة كيدز

التردد عبر النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

تردد طيور الجنة

طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد سبيستون

تردد قناة سبيستون على النايل سات

تردد القناة هو: 11758.

معدل الترميز هو: 27500.

بالنسبة لاستقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد قناة سبيستون على عرب سات

تردد القناة هو: 12341.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

بالنسبة لاستقطاب القناة هو: عمودي.

أما جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

تردد mbc3

تردد قناة MBC 3 على النايل سات

أولا القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: العمودي.

تردد قناة MBC 3 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11470.

معدل التشفير: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: العمودي.

تردد قناة كراميش

القمر الصناعي النايل سات 2024

التردد: 11315.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة كراميش على عرب سات 2024

التردد: 11390.

معامل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط القناوات على جهاز الرسيفر الخاص بك

أصبح من السهل تنزيل القناوات على جهاز الرسيفر عبر إتباع الخطوات الآتية: