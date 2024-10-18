قفزة جنونية في سعر الذهب الان.. أسعار المشغولات الذهبية تخرج عن المألوف

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، ارتفاعًا قياسيًا في محلات الصاغة، فيما سجل سعر الذهب من عيار 21 ارتفاعًا غير عاديًا مع بداية التعاملات الصباحية، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديثات لأسعار الذهب وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، فإنها جاءت كما يأتي:-

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4160 جنيهًا بيع، فيما أن سعر الجرام سجل نحو 4137 جنيهًا للشراء.

حتى أن عيار 21 بلغ نحو 3640 جنيهًا للبيع، كذلك فإن سعر الشراء بلغ نحو 3620 جنيهًا للجرام الواحد.

ناهيك عن أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 3120 جنيهًا بيع، وسعر الشراء بلغ نحو 3102 جنيهًا.

تحديثات سعر الذهب الجمعة

وحتى تتمكن من معرفة أخر تحديثات لسعر الذهب الجمعة في محلات الصاغة، التي شهدت ارتفاعًا في تعاملات الصباحية لها، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى 2433 جنيهًا، فيما سجل الشراء نحو 2420 جنيهًا.

كذلك فإن الجنيه الذهب سجل ارتفاعًا الجمعة للبيع بنحو 29 ألف و120 جنيه، وحتى الشراء بلغ نحو 28 ألف و960 جنيهًا.

فيما أن سعر أوقية الذهب العالمية سجلت نحو2684 دولارًا.

وعن مصنعية الذهب فإن سعرها تختلف من 50 إلى 150 جنيه للجرام الواحد وذلك بإختلاف المحل والمنطقة.

زيادة أسعار الذهب الان

زادت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، بقيمة وصلت إلى 15 جنيه عن التعاملات الصباحية، وجاء هذا الإرتفاع مع زيادة الطلب على شراء الذهب بمختلف محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ناهيك عن إضافة قيمة المصنعية كذلك التي يتم وضعها على سعر الذهب المعمول به داخل محلات الصاغة.