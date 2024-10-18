استعلم هنا الآن رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي بالعراق

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن حيث الوجبة السابعة قد تأخرت النتيجة النهائية لها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق عند ظهورها في عموم العراق من خلال الوزارة.

رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة من التساؤلات حول الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية لذا سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الضمانات اللازمة للحصول عليها في العراق ولكن حتى اليوم لم يتم تحديد موعد صرف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة كما يلي بكل التفاصيل:

يجب عليك الذهاب إلى منصة مظلتي في العراق.

بعد ذلك يجب عليك تسجيل دخولك.

ثم تختار أيقونة الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يمكن اختيار الوجبة المتاحة.

عليك كتابة جميع البيانات والمعلومات في الحقول المحددة.

وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم،

ثم النقر على أيقونة البحث.

بعد ذلك سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية؟