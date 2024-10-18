أنا البندورة الحمرا 🍅 .. تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. استقبلها الآن

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مجال المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال مما يجعلها خيار محبب لدى الأمهات، حيث تسعى القناة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأغاني والأناشيد، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة الجذابة التي تثير اهتمام الأطفال، ومنذ انطلاقها حققت القناة نجاح ملحوظ وشهرة واسعة في العالم العربي، حيث أصبحت جزء من العديد من المنازل.

تردد قناة طيور الجنة 2024

أطلقت قناة طيور الجنة الفضائية عام 2008، ومنذ ذلك الحين حققت شهرة كبيرة على الرغم من المنافسة مع قنوات أخرى، وتتميز القناة بتقديم محتوى فريد من الأغاني والأناشيد الدينية مما يساعد الأمهات في تعزيز القيم الإيجابية لدى أطفالهم، كما تساهم القناة في تطوير المهارات الفكرية والعقلية لدى الأطفال من خلال محتوى هادف يعرض بطريقة سهلة وبسيطة.

تردد القناة على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على عرب سات

للحصول على تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات يمكنك استخدام المعلومات التالية:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة 2024

ضبط القناة على جهازك بشكل صحيح يمكنك اتباع الخطوات التالية: