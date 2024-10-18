وكالة عدل الوطنية.. الاستعلام عن سكنات عدل 3 2024 الجزائر والشروط المطلوبة

يعد برنامج سكنات عدل من أكثر البرامج التي عليها إقبالاً كبيرًا بين المواطنين في دولة الجزائر، حتى أن البرنامج يأتي تحت إشراف وزارة السكن والعمران، في إطار أن يتم توفير وحدات سكنية لكافة الراغبين بالشراء وخاصة فئة الشباب، بأسعار مخفضة بعيدًا عن أسعار العقارات الخارجية، وعليه أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

أسماء سكنات عدل 3 بالجزائر

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

قم بالدخول إلى موقع وكالة عدل الوطنية.

ثم يُرجى القيام بإنشاء حساب عبر الموقع.

وعليه يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

اختيار الولاية المقيم بها المواطن.

النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها تُعرض أمامك كافة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بمختلف الولايات الجزائرية.

ما هي شروط القبول في سكنات عدل 3؟

وللمتقدمين الجدد يمكنهم التقديم على سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، والحصول على الوحدات السكنية المتوفرة أمامهم، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-